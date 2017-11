L‘agenda économique

L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

64 - Construction bois&paille

le vendredi 8 décembre 2017

Le cluster Eco-habitat organise avec Résonance Paille et l’Interprofession Forêt Bois 64 une rencontre intitulée “Un atout pour l’avenir : la construction bois et paille” le vendredi 8 décembre à Salies de Béarn. L’objectif ? Partager les expériences des maîtres d’ouvrage, des professionnels du bâtiment, des assureurs et bureaux de contrôle qui sont intervenus sur des opérations sur ce territoire. Il s’agira d’en savoir un peu plus sur ce mode constructif performant, écologique et très économique “qui est certainement un des plus pertinents pour s’intégrer au mieux dans la démarche Energie Carbone”.

Inscriptions : www.cluster-ecohabitat.fr