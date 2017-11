L‘agenda économique

L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - Financements solidaires des entreprises ?

le vendredi 24 novembre 2017

La pépinière d’entreprises de Saint-Aubin de Blaye organise, en partenariat avec la Communauté de communes de l’Estuaire et d’Aquitaine Active, une rencontre sur le thème “Quels sont les financements solidaires des entreprises et des associations ?”, le vendredi 24 novembre. Au programme : une présentation de l’Economie social et solidaire (ESS), les outils de financement d’Aquitaine Active ainsi qu’un témoignage avec Agerad, un atelier chantier d’insertion. A signaler également qu’un speed dating est également prévu.

Inscriptions : 05 57 42 75 60