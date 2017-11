L‘agenda économique

86 - Poitiers : Forum Emploi 86 / Forum Entreprendre

le jeudi 30 novembre 2017

Le Forum Emploi 86 et le Forum Entreprendre dans la Vienne se dérouleront le jeudi 30 novembre au Parc des expositions de Poitiers. Le premier est organisé par le Département de la Vienne et le second par les chambres consulaires de la Vienne. La Communauté urbaine Grand Poitiers et la Communauté d’agglomération Grand Châtellerault sont partenaires des 2 événements.

Objectif. Forum Emploi 86 - Cet événement annuel permet aux personnes en recherche d’emploi de rencontrer les entreprises de la Vienne qui recrutent afin de trouver un emploi ou un salarié. Forum Entreprendre dans la Vienne - C’est un rendez-vous économique (11e édition) dédié à la création, à la transmission et à la reprise d’entreprise sur le département où seront présents sur un même lieu l’ensemble des acteurs agissant dans ce domaine.

Programme. Forum Emploi 86 - Pour cette 15e édition, plus de 140 exposants sont attendus et plus de 2 000 postes seront proposés avec un focus particulier sur les métiers des services à la personne. Les offres d’emploi se répartiront essentiellement dans les 5 secteurs suivants : armée/gendarmerie/marine ; travail temporaire/cabinets de recrutuements ; industrie, relation clientèle (et services à la personne). L’équipe d’emploi86.com animera un espace consacré au numérique. Il sera aussi possible d’être accompagné pour la rédaction d’un CV et/ou d’une lettre de motivation. Des interprètes en langue des signes seront présents sur le forum pour accompagner les personnes qui le souhaitent lors des entretiens avec les recruteurs. Egalement, des conférences, sur des thématiques liées à l’emploi et au recrutement, rythmeront la journée : “Comment bien se présenter en entretien d’embauche”, “Agriculture des métiers diversifiés dans un secteur ouvert”, “Les opportunités d’emploi dans le bâtiment et les travaux publics”... A signaler, l’édition 2016 a accueilli 5 100 visiteurs. Sur le Forum Entreprendre dans la Vienne, les futurs créateurs ou repreneurs pourront rencontrer, en rendez-vous individuels, des professionnels (plus de 50 annoncés) spécialistes de la reprise/cession d’entreprise : avocats, notaires, expert-comptables, banques, organismes sociaux... Des ateliers thématiques seront également organisés : “Les étapes incontournables de la création”, “Le financement de la création, reprise”, “Le régime micro-entrepreneur” et “Les aides à la création, reprise”. A signaler enfin que plus de 300 opportunités de cessions d’entreprises notamment dans les secteurs du commerce/industrie/services, bâtiment, artisanat, cafés/hôtels/restaurants, agriculture seront présentées. Information et inscriptions : www.emploi86.com - www.forum-entreprendre86.fr