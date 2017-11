L‘agenda économique

33 - Talence : Séminaire Vigne Vin Ondes et Procédés

le mardi 12 décembre 2017

Le Séminaire Vigne Vin Ondes et Procédés (3e édition) aura lieu le mardi 12 décembre à l’Institut d’Optique d’Aquitaine à Talence. Cet événement est organisé par le cluster Inno’vin et le pôle de compétitivité Alpha-Route des Lasers & des Hyperfréquences.

Objectif. Ce séminaire “permet aux chercheurs et professionnels d’approfondir leurs connaissances tant sur les problématiques actuelles de la filière viti/vini que sur les potentialités des ondes et procédés...”. Comme les technologies liées aux ondes et à la photonique (optiques, hyperfréquences, acoustiques...) évoluent vite, cet événement permet de faire un point des avancèes auprès des industriels qui souhaitent développer des solutions techniques pour les agriculteurs. Il s’agit de “contribuer à l’émergence d’idées et et de projets sur les capteurs et systèmes appliqués en viticulture et œnologie”.

Programme. Plusieurs acteurs interviendront lors de cette journée. Philippe Bouyer/LP2N (Unité mixte de recherche) développera le sujet “Des photons et des grappes : la lumière sur la viniculture”, Cédric Himmerlé/Pixinov (développement de systèmes embarqués optroniques) présentera “La Technologie de l’analyse Multi-spectrale”, Yann Tanguy et Oliver Redon/CEA se chargeront du thème “Spectroscopie infrarouge pour les composés volatiles de la filière vitivinicole”, Christophe Lacroix/i2S (spécialisée dans les technologies de la vision numérique) abordera les “Systèmes optiques, caméra, capteurs”, Rémy Ghidossi/Institut des sciences de la vigne et du vin (ISVV) parlera des “Applications optique, photonique, hyperfréquence en œnologie” et Christian Germain/Bordeaux Sciences Agro présentera le même sujet mais adapté à la viticulture... Plusieurs projets seront aussi mis en avant : “In Vino Veritas” avec David Jacob/Cordouan Technologies (spécialiste de solutions avancées de caractérisation physico-chimique des nanoparticules et des nanomatériaux), “LIBS” avec Anne Budyneck/INRA qui expliquera comment la technologie LIB est utilisée pour analyser les sites en viticulture, “VITIMAGE” avec Loïc Le Cunff/Institut français de la vigne et du vin (IFV) qui vise à “apporter des connaissances et à développer des outils d’imagerie non destructifs utilisables par la filière viticole”... Deux Pitch Innov donneront la parole aux entreprises et aux chercheurs pendant 3 minutes pour présenter une compétence, une techno ou un besoin en rapport avec les différents sujets abordés. A signaler enfin qu’à cette occasion, une convention de partenariat sera signée entre le pôle de compétitivité Alpha-RLH et Inno’vin à cette occasion.

Information et inscriptions : www.innovin.fr