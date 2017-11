L‘agenda économique

16 - Salon de l’innovation packaging & technologique des vins & spiritueux à Cognac : VS PACK

du mardi 5 décembre 2017 au jeudi 7 décembre 2017

VS PACK se déroulera du mardi 5 au jeudi 7 décembre au Parc des expositions de Cognac. C’est l’unique salon en France dédié à l’innovation packaging & technologique des vins & spiritueux. Cette manifestation est organisée par le cluster Atlanpack.

Objectif. Rassembler sur un même lieu les professionnels de la filière en vue de présenter les dernières innovations en matière de packaging pour le secteur des vins et spiritueux.

Programme. Pour cette 9e édition, 90 entreprises exposantes sont annoncées dont 25 y seront présentes pour la première fois. 102 stands seront répartis sur 1 200 m2 d’exposition. Différents matériaux, savoir-faire seront présentés : papiers matières, manchons rétractables, gift, décoration, métallisation, anti contrefaçon, formes verrières, décors sur verre, accessoires, bouchages, capsules, machines conditionnement, PLV, tonnellerie et coffrets bois, étuis et coffrets de luxe, porcelaine, textile... Chaque jour, une conférence sera programmée sur le salon : “Innovations packaging” (05/12), “Produits et marché” (06/12) et “Créativité et design-packaging” (07/12). A signaler également, l’organisation de 2 concours. Le premier “Spiri Pack 2017”, organisé par Atlanpack, est ouvert à tous les exposants et a pour objectif de permettre la mise en avant d’une innovation packaging récemment commercialisée. L’aspect novateur, le design, l’impact commercial ou encore l’éco-conception seront pris en compte pour décerner 3 prix. Les produits sélectionnés seront exposés dans un espace dédié au cœur du salon. Le second, “Freepack Spirit”, récompense des étudiants en écoles de design, et/ou conception d’emballages, arts graphiques, communication visuelle, beaux-arts. Il vise à encourager le développement de créations packaging sur le marché des spiritueux. Ce concours est organisé par l’Institut National du Design Packaging.

Information : www.vspack.com