L‘agenda économique

33 - Les Vinitiques #12

le mercredi 22 novembre 2017

Les Vinitiques se dérouleront le mercredi 22 novembre à Bordeaux. Cette 12e édition s’articulera autour du thème “Choisir son vin : quel apport du digital ?”. Scoring, profiling, recommandation... il s’agira d’en savoir un peu plus sur les apports du numérique pour le professionnel et pour le consommateur, et de quelles façons ils influencent l’acte d’achat. Parmi les intervenants annoncés : Arnaud Daphy (Sowine) présentera le “Baromètre Sowine : les dernières tendances de l’achat du vin” ; Eric Lévy (Actiwine) abordera le thème “Gérer les datas en grande distribution” ; Guillaume Forcade (incubateur Scorelab), Gérard Spatafora (grandvins-prives.com) s’exprimeront sur “Le machine-learning appliqué au e-commerce du vin” ; Amal Bedjaoui (Hapiwine) parlera de l’application mobile gratuite Hapiwine, basée sur l’analyse sensorielle, proposant des recommandations sur mesure pour des vins personnalisés.

Cet événement bi-annuel destiné aux professionnels est organisé par le cluster Inno’vin, le pôle Digital Aquitaine, la Technopole Bordeaux Montesquieu et Bordeaux Unitec.

Inscriptions : www.vinitiques.com