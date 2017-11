A l’ère des flux informationnels et du big data, il n’est plus vraiment imaginable de se couper des commentaires que les internautes formulent sur une entreprise, une marque, une (...)

23 - Forum ActionLogement à Guéret

le mercredi 29 novembre 2017

Le groupe ActionLogement organise une rencontre le mercredi 29 novembre à Guéret. L’objectif de ce “Forum ActionLogement” est de présenter les aides et les services en matière de logement “afin de répondre plus finement” aux besoins des entreprises, des salariés et des territoires. Ce sera aussi l’occasion pour les intervenants d’expliquer en quoi “l’action de proximitié demeure un levier de dynamisme économique, un levier pour l’emploi et la cohésion sociale”.

Information : www.creuse.cci.fr