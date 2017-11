L‘agenda économique

A l’ère des flux informationnels et du big data, il n’est plus vraiment imaginable de se couper des commentaires que les internautes formulent sur une entreprise, une marque, une (...)

33 - Soirée mixité/diversité, leviers de développement

le jeudi 23 novembre 2017

Hauts de Garonne Développement, l’agence de développement économique de la rive droite de Bordeaux, organise une soirée intitulée “Mixité/diversité 2017”, le jeudi 23 novembre à Floirac. Il s’agira notamment d’échanger sur les bonnes pratiques favorisant la diversité et la mixité au sein de l’entreprise. Les témoignages de Véronique Etienne (responsable Egalité professionnelle/Diversité et Handicap chez Orange), Bernard Navarri (chef secteur logistique chez Brico Dépôt) et Catherine Cloart-Pagot (dirigeante de l’agence de services à la personne Aquarelle) ainsi que des interventions de salarié(e)s sont annoncés. La Compagnie de théâtre Un Rôle à jouer ouvrira la soirée avec “Carrière au féminin - au masculin”.

Inscriptions : 05 57 54 32 50 - contact@hdgdev.com