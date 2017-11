L‘agenda économique

87 - #Smart Home, #Smart Building, #Smart City à Limoges

du mercredi 22 novembre 2017 au jeudi 23 novembre 2017

L’événement #Smart Home, #Smart Building, #Smart City “Le bâtiment intelligent au cœur de la transition énergétique” se déroulera le mercredi 22 et jeudi 23 novembre à Limoges (Ester Technopole et ENSIL-ENSCI). Ces 2 journées qui seront consacrées aux “évolutions du bâtiment intelligent dans la Smart City et à la place de l’Humain”, “où le citoyen est au cœur des changements” s’adressent à l’ensemble des professionnels du bâtiment et de son environnement. Cette manifestation est organisée par le pôle de compétitivité Alpha-RLH, en partenariat avec Autonom’lab, le cluster Eco-Habitat, le CREAHd, Ester Technopole, le Pôle Environnement Limousin et le cluster Sysolia.

Objectif. “Informer sur les évolutions en matière de transition énergétique et de bâtiment du futur” ; “Mettre en valeur les compétences et la complémentarité des acteurs du territoire” ; “Faire émerger des collaborations technologiques et commerciales pour les participants”...

Programme. 2 conférences plénières aborderont les enjeux et les opportunités du Smart Building dans la Smart City “Smart Home, Smart Building, Smart City : définition, enjeux, opportunités” avec notamment la participation de Jérôme Boissou (responsable du programme IOT - Legrand) et “L’usager au cœur de la Smart City” avec les interventions du président du cluster Eco-habitat et directeur du Parc Atlantech La Rochelle Christophe Philipponneau et de l’architecte Thierry Perrussel (Urban Practices). 2 tables rondes sont également prévues. La première rassemblera plusieurs experts - Enedis/Marc Lagouardat (directeur régional), le CATIE/Jaime Diaz-Pineda (responsable UT Interactions Homme-Système), SPIE Sud-Ouest/Christophe Bonnenfant (directeur du développement commercial), Bouygues Construction/Sophie Piechaud (chef de projet Innovation Habitat (...) - pour échanger sur le thème “Regards croisés sur le bâtiment intelligent dans la Smart City”. Concernant la seconde, intitulée “Quelles perspectives pour le Smart Living ?”, elle réunira à nouveau Christophe Philipponneau et Thierry Perrussel qui apporteront leur expertise sur le sujet. A signaler également la tenue de plusieurs ateliers thématiques (IOT, Smart Water, Smart Rurality, la sécurisation des données/la blockchain, l’habitat connecté pour un vieillissement actif et en bonne santé, l’intégration du numérique dans le bâtiment/le BIM...), d’un atelier de créativité “pour co-concevoir avec les participants la façon dont ils aimeraient vivre dans le logement connecté de demain”, des pitchs “Entreprises et projets” et des moments de networking. Enfin, 25 stands de grands groupes, PME, start-up où seront exposés de produits nouveaux, des démonstrateurs... sont annoncés.

Information et inscriptions : www.les-rdv-alpharlh.com