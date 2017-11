L‘agenda économique

A l’ère des flux informationnels et du big data, il n’est plus vraiment imaginable de se couper des commentaires que les internautes formulent sur une entreprise, une marque, une (...)

33-64 - A Bordeaux et à Pau : “La Nuit qui compte”

le jeudi 23 novembre 2017le jeudi 30 novembre 2017

L’Ordre des experts-comptables d’Aquitaine organise “La Nuit qui compte” à Bordeaux (10e édition) le jeudi 23 novembre et à Pau (4e édition) le jeudi 30 novembre.L’objectif est de “renseigner et orienter les étudiants des filières comptabilité, gestion, audit et finance”. Ces soirées se dérouleront sous forme de speed dating. Chaque participant bénéficiera d’un entretien privé et personnalisé de 8 à 10 minutes avec un professionnel, un échange qui pourra éventuellement être approfondi avec un autre professionnel ciblé en fonction des attentes précises de l’étudiant.

Inscriptions : www.oec-aquitaine.fr