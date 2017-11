L‘agenda économique

A l’ère des flux informationnels et du big data, il n’est plus vraiment imaginable de se couper des commentaires que les internautes formulent sur une entreprise, une marque, une (...)

33 - Les bons réflexes en matière d’assurances...

le vendredi 17 novembre 2017

Unitec, AEC et la technopole Bordeaux Montesquieu organisent le vendredi 17 novembre à Pessac, un atelier intitulé “Entreprises innovantes : les bons réflexes en matière d’assurance”. L’objectif est de “sensibiliser les dirigeants de jeunes entreprises innovantes aux enjeux et aux risques des contrats d’assurances”. Au programme de cette rencontre animée par Philippe Aoustin (AXA entreprises) : l’adéquation des contrats en fonction des activités ; les bons réflexes à avoir ou comment lire un contrat d’assurance ; comment évalué si on est bien assuré ; l’évolution des contrats d’assurance en fonction de l’évolution de l’entreprise ; les différents acteurs de l’assurance.

Inscriptions : Karine Martin/06 40 07 02 49