L‘agenda économique

64 - Webdesign : audit de plusieurs sites en public

le mercredi 15 novembre 2017

La CCI Bayonne Pays Basque lance une nouvelle déclinaison de ces ateliers “bancs tests” (CONVERSIONlabs, BIGDATAlabs...) avec la création de WEBDESIGNlabs. Le concept ? “Faire réfléchir plusieurs experts sur le cas réel d’une entreprise, non pas dans l’alcôve d’un bureau, mais de façon ouverte, publique et participative” permettant aux deux entreprises bénéficiant d’un brain storming orienté “design du site Web”, de repartir avec une identification des pistes d’amélioration du design de son site et aux “entreprises spectatrices - et potentionnellement contributrices - de cette réflexion collégiale” de nourrir leur propre réflexion. Ce WEBDESIGNlabs aura lieu le mercredi 15 novembre à Bayonne et sera mené par 3 spécialistes : Céline Le Marc (designer indépendante UI/UX Design), Aline Febrissy (directrice artistique spécialisée en interfaces mobile et Web) et Raphaël Yharrassarry (freelance comme lead UX designer et psychologue).

Inscriptions : www.bayonne.cci.fr