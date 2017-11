L‘agenda économique

33 - Réalité virtuelle... Smart4D Event à Latresne

le mercredi 15 novembre 2017

Les acteurs de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et de la modélisation-simulation numérique interactive seront présents le mercredi 15 novembre à Latresne à l’occasion de l’événement Smart4D Event. Au cours de cette journée, une centaine d’utilisateurs et de fournisseurs de solutions présenteront les dernières innovations technologiques et usages appliqués au monde de l’industrie dans ce domaine. Des conférences autour d’usages applicatifs (formation, collaboration, conception...) et des tables rondes sur les thèmes “De la recherche fondamentale aux usages industriels” et “Enjeux et perspectives autour de l’industrie du futur” sont également programmées. A noter qu’une “présentation et promotion” de Smart4D (Domaine d’Excellence de Digital Aquitaine) clôturera l’événement.

+ A noter que cette manifestation réunira Safran Helicopter Engines, Thales, Virtualys, Immersion, Naval group, Interaction Healthcare...

Information : www.digital-aquitaine.com