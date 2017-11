L‘agenda économique

33 - Exp’Hôtel Bordeaux

du dimanche 19 novembre 2017 au mardi 21 novembre 2017

Exp’hôtel Bordeaux se tiendra du dimanche 19 au mardi 21 novembre au Parc des expositions de Bordeaux. Ce rendez-vous biennal qui réunit les professionnels de l’hôtellerie, de la restauration et des métiers de bouche est porté par le chef de la gastronomie française Philippe Etchebest, Meilleur ouvrier de France et chef étoilé. Pour cette édition, Exp’Hôtel renforce ses liens avec le festival de la gastronomie et de l’art de vivre Bordeaux S.O Good avec notamment la venue sur le salon de trois chefs de la délégation de la ville de Québec : Martin Gagné, Simon Renaud et Arnaud Marchand.

Objectif. “Favoriser le business...” ; “Apporter aux professionnels des solutions pragmatiques et des services pour répondre à leurs problématiques métier et porter l’innovation...” ; “Assurer un haut niveau de qualité grâce à un comité d’experts représentant chaque secteur d’activité qui porte l’excellence de sa filière dans la programmation du salon...”.

Programme. Quelque 250 exposants se retrouveront au sein d’une “Grande vitrine de l’innovation”, proposant de nouveaux produits et services. Le salon qui s’étendra sur 18 000 m2 s’articulera autour de 3 pôles d’exposition : Equipements & Services ; Alimentation & Boissons ; Agencement & Art de la table. Et pour l’édition 2017, 3 thèmes supplémentaires seront proposés autour du snacking, du secteur boulangerie, et du vin avec “le coin du sommelier” qui rassemblera une 30aine d’exposants négociants et producteurs de vins. Au titre des nouveautés également, à noter que le secteur hôtellerie sera “fortement développé” avec notamment le nouvel espace “Tendance Hôtellerie”. Composé de trois chambres, il illustrera la mouvance d’hôtels “à vivre”. 3 univers différents - Urban Jungle, Romantique Chic, Esprit Bassin - réalisés avec une base commune de mobilier “suggéreront la force de l’accessoirisation”. A signaler aussi qu’un “Speed coaching” est également prévu. L’objectif ? Obtenir en 30 mn des conseils sur mesure auprès d’experts des différents secteurs. Ces 3 journées seront aussi rythmées par des conférences et des tables rondes qui aborderont “une série de thématiques prospectives et transversales sur tous les secteurs d’activités”. A signaler enfin, l’organisation sur le salon de 12 concours de haut niveau et de challenge ouverts aux professionnels, élèves et/ou apprentis dont le Trophée Philippe Etchebest, concours culinaire national, destiné aux chefs cuisiniers, présidé par le Chef Philippe Etchebest et coordonné par François Adamski, lauréat Bocuse d’Or et Johan Leclerre MOF 2007.

Information : www.exphotel.fr