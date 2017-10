L‘agenda économique

A l’ère des flux informationnels et du big data, il n’est plus vraiment imaginable de se couper des commentaires que les internautes formulent sur une entreprise, une marque, une (...)

24 - Atelier : Gérer ses pubs sur facebook

le jeudi 16 novembre 2017

Le prochain atelier numérique organisé par la pépinière d’entreprises Cap@cités est programmé le jeudi 16 novembre à Coulounieix Chamiers. Le thème “Gérer ses pubs sur facebook” sera développé avec l’intervenant Alexandre Sousa de l’agence Izzi. “facebook compte désormais plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs, connectés en permanence et à n’importe quelle heure de la journée”. Il s’agira d’aborder comment identifier ses cibles, créer des publicités efficaces et gérer ses objectifs.

Inscriptions : 05 53 03 05 00