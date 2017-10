L‘agenda économique

A l’ère des flux informationnels et du big data, il n’est plus vraiment imaginable de se couper des commentaires que les internautes formulent sur une entreprise, une marque, une (...)

33 - BTP : BIM et permis de construire numérique...

le vendredi 10 novembre 2017

Le prochain BTP Mornings organisé par BTP Consultants, experts en contrôles techniques de bâtiment, est programmé le vendredi 10 novembre à Mérignac. Il portera sur le thème “BIM et permis de construire numérique” - à terme, l’instruction du permis de construire se traitera entièrement en numérique. Il s’agira d’échanger avec les intervenants François Pelegrin (architecte/Agence d’architecture Pelegrin, urbaniste DUP et animateur du groupe de travail PC numérique/PTNB) et Fabrice Kerlogot (responsable cellule BIM - BTP Consultants) autour du premier PC numérique déposé et les retours d’expérience à en tirer. Ce sera aussi l’occasion d’aborder d’autres questions sur le sujet : Pourquoi et comment le numérique transformera la phase amont d’un projet ? Comment grâce au numérique mieux faire collaborer les parties prenantes (client final, service instructeur, exploitant, notaires, etc.) ? Comment les données relatives au PLU peuvent-elles être automatiquement analysées dans la maquette BIM ?...

Inscriptions : 05 56 00 86 01

www.btp-consultants.fr