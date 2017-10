L‘agenda économique

33 - Comment recruter quand on est une TPE ?

le mardi 14 novembre 2017

L’organisme consulaire pour la gestion et l’entrepreneuriat Cecogeb organise le mardi 14 novembre à Blanquefort une conférence intitulée “Comment recruter quand on est une TPE ?”. Le recrutement est une étape clé qui accompagne l’évolution de l’entreprise et il est aussi l’un des facteurs de difficultés les plus souvent cités par les dirigeants. Dans ce contexte, les intervenants, le cabinet Barthélémy Avocats et Pôle Emploi, dérouleront le programme suivant : les principaux contrats de travail (avantages et inconvénients, comment choisir le contrat de travail adapté au salarié), le recrutement avec les conseils et pratiques ainsi que les aides et mesures à l’embauche.

Inscriptions : www.cecogeb.fr