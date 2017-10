L‘agenda économique

A l’ère des flux informationnels et du big data, il n’est plus vraiment imaginable de se couper des commentaires que les internautes formulent sur une entreprise, une marque, une (...)

33 - Forum entreprises & handicap

le jeudi 9 novembre 2017

L’Association des paralysés de France (APF), INSEEC Business School et la Fondation Adecco organisent le Forum entreprises & handicap, le jeudi 9 novembre à Bordeaux. Cet événement va réunir des chefs d’entreprises, des responsables RH, qui ont une expérience réussie, mais aussi des acteurs spécialisés dans l’accompagnement (dispositifs d’aides...) tels que l’AGEFIPH (Association de gestion du fonds d’insertion des personnes handicapées), Cap Emploi et le SAMETH (Service d’accompagnement au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés). Ces rencontres et ces échanges ont pour objectif de s’approprier “les clés de la réussite pour l’emploi des personnes handicapées”.

Inscriptions : dd.33@apf.asso.fr

05 56 08 67 30