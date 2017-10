L‘agenda économique

16 - Angoulême : Assises commerce & territoires Charente et Connect street Charente

le lundi 20 novembre 2017

Les Assises commerce & territoires Charente et Connect street Charente se dérouleront le lundi 20 novembre à Angoulême, au sein de l’Espace Carat. Ces deux événements, l’un programmée le matin et l’autre l’après-midi, s’adressent aux commerçants, chefs d’entreprises, associations de commerçants, acteurs du tourisme, élus locaux, acteurs institutionnels et aux créateurs d’entreprises. Cette journée est organisée par la CCI de la Charente.

Objectif. “Construire ensemble un équilibre commercial durable et le commerce de demain”.

Programme. Les Assises commenceront par une conférence sur le thème “Quel avenir pour les centres-villes et leurs commerces ?” avec l’intervenant Thibault Le Carpentier du cabinet Obsand, prospective spécialiste du commerce et de la consommation. Elle sera ensuite suivie par 3 tables rondes. La 1ère réunira Francis Palombi (président de la Confédération des commerçants de France), Robert Martin (président du Club des managers de centre-ville), Gontran Thuring (délégué général au Conseil national des centres commerciaux) et Monique Rubin (présidente de la Fédération nationale des marchés de France) pour échanger sur le thème “L’avenir du commerce vu par les acteurs nationaux”. La 2e abordera “L’avenir du commerce en Charente, les problématiques locales” avec des élus de collectivités locales, des présidents d’unions commerciales et des directeurs de centres commerciaux. Et la 3e regroupera 5 intervenants : Magali Bonnier (consultante et ancienne directrice commerce CCI Yvelines Val d’Oise), Chantal Doyen-Morange (CCI Charente, direction développement économique des territoires), Thibault Le Carpentier, Hervé Lemainque (président de la Journée nationale du commerce de proximité - JNCP) et Olivier Pavy (maire de Salbris - Loir-et-Cher). Ils s’intéresseront au sujet “Des réponses techniques et opérationnelles aux enjeux locaux”. Connect Street Charente, c’est une rue connectée “Immersive” et “grandeur nature” avec 7 modules de visites rassemblant 100 démos pour intégrer toutes les révolutions digitales, sur une surface de 1 000 m2 : “My digital fashion shop, My digital café restaurant, My digital service...”. Plus de 43 parcours de visite thématiques sont annoncés (fidélisation du client, animation des espaces marchands, optimisation du point de vente, attractivité du point de vente...) avec également la possibilité d’organiser un parcours de visite 100% sur mesure “pour votre réseau d’affaires, votre entreprise ou votre collectivité publique”.

Information et inscriptions : www.charente.cci.fr ou www.connect-street.fr/charente/