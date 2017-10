L‘agenda économique

A l’ère des flux informationnels et du big data, il n’est plus vraiment imaginable de se couper des commentaires que les internautes formulent sur une entreprise, une marque, une (...)

23 - A Guéret, afterwork “Usine du futur”

le mercredi 8 novembre 2017

La CCI Creuse organise le mercredi 8 novembre à Guéret un afterwork intitulé “Sensibilisation à la démarche "Usine du futur"”. C’est quoi l’industrie du futur ? Quel impact pour mon entreprise ?... sont les questions qui permettront de lancer les échanges. Cette rencontre a pour objectif de permettre aux participants de situer la démarche “Industrie du futur” dans son contexte national et international, de montrer comment cette démarche peut concerner au plus haut point les entreprises de la Creuse et d’illustrer par des exemples concrets les transformations possibles pouvant découler de cette démarche.

Inscriptions : 05 55 51 96 67

cbengale@creuse.cci.fr