L‘agenda économique

64 - Conférence : L’épargne solidaire

le mardi 7 novembre 2017

Le collectif Aquifisol composé des membres de Finansol (Crédit coopératif, Habitat et Humanisme Pyrénées-Atlantiques, l’Adie, les Cigales...) et la mairie de Biarritz organisent le mardi 7 novembre à Biarritz (Maison des associations) une conférence sur le thème “L’épargne solidaire, pour tout savoir sur cette nouvelle façon d’épargner”. Il s’agira d’aborder comment on peut donner du sens à son épargne en soutenant des projets “répondant aux enjeux de notre société”. La finance solidaire relie les épargnants qui cherchent à donner du sens à leur argent à des entreprises et associations dont l’activité est à forte utilité sociale et/ou environnementale, qu’ils financeront via la souscription de produits d’épargne solidaire. “En plaçant tout ou partie de votre argent sur un produit d’épargne solidaire, vous pouvez financer l’accès à l’emploi et au logement pour des personnes en difficulté, des activités écologiques, l’entrepreneuriat dans les pays en développement… en vous permettant de dégager des intérêts”.

Information : www.finansol.org