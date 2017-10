L‘agenda économique

A l’ère des flux informationnels et du big data, il n’est plus vraiment imaginable de se couper des commentaires que les internautes formulent sur une entreprise, une marque, une (...)

33 - La connaissance client avec le CCC à Bordeaux

le mardi 7 novembre 2017

Le Club commerce connecté (CCC) organise le mardi 7 novembre à Bordeaux une rencontre CCC-ConneCtion qui sera consacrée à “La connaissance client”. Pour en savoir plus sur le sujet, trois interventions sont prévues. L’éditeur Conecteo évoquera la gestion de la relation client et sa solution Kiamo, l’expert en solutions Messaging et Data Marketing Dolist présentera sa Customer Data Platform et enfin Jean-Sébastien Lacam, enseignant-chercheur à l’ESSCA (école de management) commentera une étude comparative “En quoi les données vont-elles améliorer la relation clientèle ?”.

