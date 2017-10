L‘agenda économique

47 - Sûreté et malveillance en entreprise... à Agen

le jeudi 23 novembre 2017

L’association Gascogne environnement “entrepreneurs pour le développement durable” organise le jeudi 23 novembre à Agen une réunion sur le thème “Sûreté et malveillance en entreprise”. “Le management de la sûreté regroupe l’ensemble des dispositifs définis et mis en œuvre pour prévenir et lutter à la fois contre les menaces d’origine intentionnelle et contre les menaces du fait des personnes, à l’encontre de l’organisme et ceci sans intention de nuire”. Maxime Roquier (conseiller sécurité, environnement, RSE - Bureau Veritas) présentera tout ce que le système de management de la sûreté permet de réaliser (ex : identifier et contenir les risques pour les biens matériels et immatériels...).

Inscriptions : 05 53 77 10 88

p.bonnet@cci47.fr