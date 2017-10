L‘agenda économique

86 - Entreprises en Vienne le RDV ! (Futuroscope)

le jeudi 9 novembre 2017

Entreprise en Vienne le RDV ! aura lieu le jeudi 9 novembre à Chasseneuil du Poitou, sur le site du parc du Futuroscope. Cet événement est organisé par 9 réseaux d’entreprises : UIMM Vienne, les professionnels du numérique SPN, FFP, Entreprendre au féminin Vienne, DCF Poitiers, Medef Vienne, Réseau Com 86, Fédération du BTP Vienne et le CJD Poitiers - Châtellerault. 500 participants sont attendus.

Objectif. Développer des connaissances et créer des synergies entre les différents acteurs économiques de la Vienne. “Anticiper les mutations à venir et exploiter au mieux nos réseaux”.

Programme. En ouverture, une conférence “Se transformer pour transformer le monde” est prévue avec le paléoanthropologue Pascal Picq. Un business meeting rythmera la pause déjeuner. Et l’aprés-midi ce sont 6 “ateliers solutions” qui se succèderont en abordant plusieurs thématiques avec différents professionnels : “Sortir de sa zone de confort en douceur” avec Clotilde Poivilliers (consultante en entreprises et dans les écoles), “Customer Development : comment développer les produits en fonction des besoins des utilisateurs” avec Alexandre Jubien (expert du mobile et des start-up), “Réussir sa levée de fonds” avec KPMG et le Crédit Agricole, “La sécurité informatique” avec Motillon Assurances, “Comment développer et innover grâce à ses clients” avec Emery Jacquillat (PDG de la Camif) et “L’entreprise Agile : une entreprise sans hiérarchie, utopie ou réalité ?” avec Christophe Collignon (dirigeant IMA Technologies). A noter également qu’un “Village partenaires” réunira la CCI de la Vienne, Harmonie mutuelle, Facilis immobilier, La Poste, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, GL events, SOS DATA... Enfin, une “Soirée des entrepreneurs” clôturera l’événement.

Information et inscriptions : www.entreprisesenvienne.fr