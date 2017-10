L‘agenda économique

33 - L’énergie d’entreprendre à Talence

le jeudi 9 novembre 2017

Talence Innovation, l’agence de développement économique du Sud Bordeaux, organise le jeudi 9 novembre à Talence la “Journée de l’entrepreneuriat 2017 - L’énergie d’entreprendre”. L’objectif : “sensibiliser un large public à l’entrepreneuriat (...) que vous soyez étudiant, entrepreneur, retraité, salarié ou sans emploi, faites comme les 500 personnes qui ont participé à l’événement l’an dernier...”. Au programme de cette journée : 2 conférences (“Le poids économique de l’énergie en Nouvelle-Aquitaine” et “La croissance par le management”), 2 tables rondes (“Protège ton idée et ton développement” et “Attirer, développer et fidéliser ses clients”), et 1 atelier (“Formation à la créativité de vos équipes”). En parallèle, se tiendront aussi les Rendez-vous d’experts. Sous forme d’entretiens individuels d’une trentaine de minutes, ils permettront d’obtenir des conseils pratiques et spécifiques auprès de professionnels (avocat, expert-comptable, consultant en stratégie et marketing... ) permettant ainsi aux porteurs de projet de faire face aux problématiques rencontrées. A signaler également qu’à cette occasion, les lauréats du concours Jeunes entrepreneurs & créateurs seront annoncés.

Information et inscriptions : http://talence-innovation.fr