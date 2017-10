L‘agenda économique

A l’ère des flux informationnels et du big data, il n’est plus vraiment imaginable de se couper des commentaires que les internautes formulent sur une entreprise, une marque, une (...)

87 - Préparez différemment la vente de votre entreprise

le lundi 13 novembre 2017

La CCI Limoges Haute-Vienne organise, en partenariat avec le groupe Allianz, une conférence intitulée “Préparez différemment la vente de votre entreprise et anticipez l’après”. Elle se déroulera le lundi 13 novembre à Limoges et sera animée par Nicolas Jolliot et Mickaël James, avocats du cabinet Fidal, et Patrick Vaudout, ingénieur d’affaires pour le groupe Allianz. Les intervenants aborderont le sujet en prenant en compte les aspects juridiques, fiscaux et sociaux avec notamment un focus sur les points d’attention post-cession d’entreprise, des exemples d’optimisation, les nouveautés issues du projet de loi de finances pour 2018.

Inscriptions : 05 55 45 15 15