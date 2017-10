L‘agenda économique

A l’ère des flux informationnels et du big data, il n’est plus vraiment imaginable de se couper des commentaires que les internautes formulent sur une entreprise, une marque, une (...)

19 - Marketing et Web visuel : la puissance de l’image

le mardi 7 novembre 2017le mardi 14 novembre 2017le mardi 21 novembre 2017

L’agence départementale du numérique Cybercorrèze organise sur son territoire plusieurs P’tits dèj sur le thème “Marketing et Web visuel : la puissance de l’image”. Les images sont indispensables, pour mettre en valeur des articles ou des produits sur le Web. Avant publication, elles nécessitent quelques retouches afin d’éviter qu’elles n’alourdissent les pages Web. Dans cette perspective, il s’agira de découvrir comment optimiser les photos : choix du format, compression et bonnes pratiques. Rendez-vous le mardi 7 novembre à Brive, le mardi 14 novembre à Tulle et le mardi 21 novembre à Ussel.

Inscriptions : www.cybercorreze.net