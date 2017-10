L‘agenda économique

40 - 10e Semaine des entrepreneurs landais

du lundi 13 novembre 2017 au vendredi 17 novembre 2017

La 10e Semaine des entrepreneurs landais se déroulera du lundi 13 au vendredi 17 novembre. Plusieurs événements sont prévus sur différents sites landais, à Dax, Mont de Marsan, Saint-Geours d’Auribat et Labenne.

Objectif. Mettre en place un ensemble d’événements en vue de faire découvrir aux entrepreneurs landais (16 000 recensés en 2017 sur le territoire) les nouvelles tendances des métiers.

Programme. La première journée qui se déroulera à dax, au sein de l’Institut du Thermalisme, s’adressera plus particulièrement aux commerçants : “Rejoignez le mouvement des commerçants connectés !” et “ Découvrez les tendances et innovations dans la restauration”. Pour illustrer la thématique “Le numérique à la conquête d’une nouvelle clientèle”, une Boutique du futur de 45 m2 sera créée afin de pouvoir expérimenter les outils numériques permettant “de vous adapter au comportement d’achat de vos clients et de gagner des ventes”. 5 ateliers thématiques, animés par des experts, sont également prévus. Et 6 grands témoins sont annoncés : Christophe Andrieu (Waycom), Laurent Tripied (Bziiit), Vincent Clabé Navarre (Message in a window), Mathieu Epaulard (A6 Informatique), Carole Piejos (The Must) et Fonabio Marraro (Innersense, la réalité virtuelle). Puis, “Les tendances et concepts innovants de la restauration” (Comment satisfaire une clientèle changeante, exigeante et aux multiples attentes ? Quels moyens pour développer vos ventes et conquérir de nouvelles parts de marché avec votre carte notamment ?...) seront abordés par le grand témoin Bernard Boutboul, directeur du cabinet Gira Conseils. La journée suivante sera consacrée à la santé et au bien-être au travail “Découvrez un nouveau vecteur de performance” (mini-conférences sur la santé des salariés et les performances des entreprises - Risques psychosociaux, outils de mesure...) à Mont de Marsan et au sport & management “Comment les lignes du sport et celles du management peuvent converger ?” à Saint-Geours d’Auribat, avec notamment la visite du site industriel landais d’Imerys Toiture. Là aussi, ces sessions se dérouleront en présence de grands témoins : Sébastien Pardina (Malakoff Médéric), Alexandre Dugarry (fondateur de GreenMe, entreprise landaise dédiée au confort au travail)... Jean-Jacques Crabos (président du Stade Montois Omnisports)... Au programme du mercredi 15 novembre, à Labenne une conférence spectacle. Il s’agira de comprendre les clés du comportement à l’international et dans l’accueil de touristes étrangers. Le jeudi 16 novembre, à Mont de Marsan, une session Entreprise et Prospective intitulée “Ils sont industriels, prestataires de services ou spécialistes de la formation, ils inventent l’entreprise de demain !” est prévue avec notamment une conférence-débat et des ateliers sur la “Transformation digitale de l’entreprise”. Sophie Goutaille (directrice École Supérieure de Management des Landes), Sandrine Hirigoyen (Digitall Conseil)... interviendront comme grands témoins. Enfin, lors de la dernière journée, il s’agira de revenir sur les années écoulées avec “Les 10 ans de l’économie landaise à l’honneur”, avec les grands témoins Vincent Ballin (expert-comptable associé In extenso Sud-Ouest) et Frédéric Vanouche (Directeur secteur Landes, Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique). Après une présentation de la nouvelle édition des chiffres clés des Landes par le président de la CCI, Philippe Jacquemain, une conférence-débat sur “Les armes des entreprises landaises, françaises face au nouveau modèle économique mondial” sera animé par Philippe Dessertine, professeur des universités à l’IAE de Paris, président de la Chaire management et gouvernance de la finance coopérative, membre du Haut Conseil des Finances publiques et directeur de l’Institut de Hautes Finances.

Information et inscriptions : www.landes.cci.fr / 05 58 05 44 66