L‘agenda économique

A l’ère des flux informationnels et du big data, il n’est plus vraiment imaginable de se couper des commentaires que les internautes formulent sur une entreprise, une marque, une (...)

33 - Donner du sens : éthique ou hypocrisie ?

le mercredi 8 novembre 2017

L’association Académie des dirigeants organise le mercredi 8 novembre à Bordeaux une rencontre intitulée “Donner du sens : éthique ou hypocrisie ? Bonheur intérieur brut - profit managérial net”. “La recherche du sens donné à sa vie comprend le sens donné à son activité professionnelle : pas d’épanouissement personnel en l’absence de sens, pas de performance non plus”. Pour échanger sur le sujet et en débattre, seront réunis un chef d’entreprise privée, un dirigeant d’un organisme de l’économie sociale et solidaire (...) une professionnelle théoricienne et praticienne des ressorts du sens dans la sphère personnelle et intime.

Inscriptions : info@academie-dirigeants.org