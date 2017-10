L‘agenda économique

A l’ère des flux informationnels et du big data, il n’est plus vraiment imaginable de se couper des commentaires que les internautes formulent sur une entreprise, une marque, une (...)

17 - Aménagement : Intégrer l’agriculture (péri)-urbaine

le lundi 30 octobre 2017

Dans le cadre du GT (groupe thématique) Aménagement durable, le cluster Eco-habitat organise une table ronde intitulée “Intégrer l’agriculture (péri)-urbaine dans les projets d’aménagement”, le lundi 30 octobre à Lagord. Elle réunira Jean-François Fountaine, président de la communauté d’agglomération et maire de la Rochelle, Linda Bedouet, responsable Réseau fermes d’avenir et Alain Daneau, administrateur Terre de Liens Aquitaine - Espace test Grand Périgueux. Au travers de leur témoignage, il s’agira de mieux comprendre “ce qui caractérise l’agriculture urbaine, de préciser ses enjeux d’avenir et d’identifier les pistes de projets "gagnant-gagnant" pour la collectivité et les porteurs de projet”.

Inscriptions : cluster-ecohabitat.fr