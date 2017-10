L‘agenda économique

A l’ère des flux informationnels et du big data, il n’est plus vraiment imaginable de se couper des commentaires que les internautes formulent sur une entreprise, une marque, une (...)

64 - A Pau, Rencontres de l’attractivité territoriale

le jeudi 16 novembre 2017

La CCI Pau Béarn organise les Rencontres de l’attractivité territoriale, le jeudi 16 novembre à Pau. Le contexte de compétition territoriale soulève plusieurs questions : Quelles sont les forces du Béarn ? Sur quels axes structurants appuyer un marketing territorial collaboratif ? Comment fédérer toutes les forces vives du territoire ?. A cette fin, 4 points essentiels sont inscrits au programme : Attractivité et nouveau marketing (comment développer l’attractivité et l’hospitalité des territoires ?), Les forces du Béarn (analyse critique de la dynamique économique, les chiffres clés, le marché de l’implantation d’entreprises), Vers un marketing territorial collaboratif (Pau 2030, imaginer la ville de demain, Lacq cluster Chimie 2030, le marché de l’immobilier et les infrastructures, l’effet de levier des investissements publics sur les commerces et le tourisme), Fédérer les forces vives du territoire (des actions concrètes pour le développement) et enfin “Notre défi : agir”.

Inscriptions : www.pau.cci.fr