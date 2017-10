L‘agenda économique

33 - 17e université des entreprises du Medef Gironde à Talence

le jeudi 9 novembre 2017

L’université des entreprises du Medef Gironde se tiendra le jeudi 9 novembre à Talence au sein de Kedge Business School. Pour cette 17e édition, ce rendez-vous annuel change de formule et devient l’Université des entrepreneurs. L’événement, dont les 2 grands partenaires sont Fondation Bordeaux Université et Fidal, s’articulera autour du thème “Place à l’audace”. 1 200 entrepreneurs sont attendus.

Objectif. Avec l’Université des entrepreneurs, il s’agit “de redonner toute sa place au dirigeant” et de “malaxer les idées, s’interroger, s’exposer et s’enrichir de bonnes pratiques et d’échanges d’expériences”.

Programme. 3 tribunes de 50 minutes rythmeront la journée, avec un seul orateur sur scène : “L’audace à l’épreuve des boss” sera abordée par Edgar Grospiron, champion olympique de ski de bosses ; “L’audace de casser les codes” sera présentée par Patrick Beaudouin, ancien chef d’entreprise, expert et écrivain et “Y-a-t-il un gène de l’audace ?” sera développé par le paléoanthropologue Pascal Picq. “Pour une animation la plus interactive possible afin que les discussions soient nombreuses”, 4 Lab’Cafés sont également annoncés. Ils seront axés sur les sujets suivants : “Comprendre l’écosystème pour mieux entreprendre”, “Plus audacieux à plusieurs… testez l’intelligence collective”, “L’audace appliquée au marketing et à la communication” et “La culture de l’audace”. Outre la soirée des entrepreneurs qui se déroulera au Palais des Congrès (700 participants), un déjeuner “Meet & Moove” est également au programme.

Information et inscriptions : www.universite-entrepreneurs.com / 05 56 00 89 50