L‘agenda économique

L’intelligence économique est un ensemble d’outils et de méthodes visant à encourager la maitrise et la protection des informations utiles aux décideurs publics et privés. Cette (...)

A l’ère des flux informationnels et du big data, il n’est plus vraiment imaginable de se couper des commentaires que les internautes formulent sur une entreprise, une marque, une (...)

33 - Prochain TIC Santé Meeting... chez Capgemini

le jeudi 19 octobre 2017

Le prochain TIC Santé Meeting, organisé par le cluster TIC Santé Aquitaine, est programmé le jeudi 19 octobre à Mérignac dans les locaux de Capgemini. Il sera axé sur le thème “Les solutions en e-santé : patients/ professionnels de santé”. Capgemini présentera son offre ainsi qu’un retour d’expérience avec également un focus sur la R&D. Trois autres entreprises locales s’exprimeront également sur leurs solutions déployées sur le terrain : BlueLinea/Opérateur d’objets connectés et de solutions de communication destinées à l’accompagnement des personnes fragiles, à domicile comme en établissement - Troisprime/Développement d’outils digitaux interactifs au profit de la formation des professionnels de santé et de l’éducation thérapeutique des patients - Mesvaccins.net /plate-forme d’information, de communication et d’expertise sur les vaccins et les voyages.

Inscriptions : cluster-tic-sante-aquitain.com