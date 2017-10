L‘agenda économique

L’intelligence économique est un ensemble d’outils et de méthodes visant à encourager la maitrise et la protection des informations utiles aux décideurs publics et privés. Cette (...)

64 - Conférence “Inbound marketing...” à Bayonne

le vendredi 27 octobre 2017

La CCI Bayonne Pays Basque organise le vendredi 27 octobre à Bayonne une conférence sur le thème “Inbound marketing... le marketing change”. Les stratégies marketing qui se dessinent de plus en plus sont celles rapprochant le prospect “de votre entreprise”. La méthode ? “L’intéresser en le mettant à contribution, en échangeant avec lui, sans l’agresser avec des messages publicitaires non sollicités”. Et de constater qu’avec l’Inbound, “vos prospects vous donneront beaucoup plus facilement leurs coordonnées, à exploiter intelligemment et pourquoi pas automatiquement”. Frédéric Peres, responsable mission Performance numérique (CCI Bayonne PB) et Isabelle Doucet, responsable marketing digital (Sud Ouest Publicité) apporteront leur expertise sur le sujet.

Inscriptions : www.bayonne.cci.fr