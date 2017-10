L‘agenda économique

L’intelligence économique est un ensemble d’outils et de méthodes visant à encourager la maitrise et la protection des informations utiles aux décideurs publics et privés. Cette (...)

16 - Cognac : Enjeu qualité de l’eau...

le jeudi 19 octobre 2017

Les Rendez-vous Innovation Cognac #3 programmés le jeudi 19 octobre à Cognac aborderont le thème “Enjeu qualité de l’eau : des solutions pour chaque cas”. Jean-Bernard de Larquier, président du Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) : “La qualité de l’eau est un enjeu essentiel pour la filière Cognac. Elle s’insère totalement dans la démarche globale de développement durable soutenue par les professionnels. L’objectif est clair : mettre aux normes l’ensemble des exploitations viti-vinicoles concernant le traitement de leurs effluents viticoles, vinicoles et de distillation impactant les masses d’eaux superficielles et souterraines”. Plusieurs questions seront posées : Comment optimiser sa consommation d’eau ? Quelles solutions pour traiter les effluents viticoles et vinicoles ? Quelles aides disponibles afin de mettre en place ces innovations ?... Il s’agira de présenter notamment les dispositifs (aides financières) et les outils d’ores et déjà disponibles. Et des Flash Solutions Entreprises permettront de découvrir en 3 minutes des solutions innovantes telles que les procédés Phytosec et potence double (Awe environnement), solutions Vitimax et cascade Twin (Syntea), Phytobac (Bayer), procédé Emeraude (Vitivista)... Cet événement est organisé conjointement par le BNIC et Inno’vin, le cluster de la filière vitivinicole en Nouvelle-Aquitaine.

