L‘agenda économique

33 - Filière bois : Remise des Trophées de l’innovation...

le vendredi 20 octobre 2017

La remise des Trophées de l’innovation est programmée le vendredi 20 octobre sur le site de Bordeaux Sciences Agro à Gradignan. Ce concours lancé en mai dernier a pour objectif de valoriser et récompenser le dynamisme des petites et moyennes entreprises de la filière Forêt-Bois-Papier en région Nouvelle-Aquitaine. 26 dossiers ont été présentés dans 4 catégories (Produit, procédé, design technique - Marketing, commercial, communication - Innovation sociale - Innovation organisationnelle). 20 entreprises se sont portées candidates. 4 lauréats, 1 prix “Coup de pouce” et 1 mention spéciale seront annoncés. A préciser qu’à cette occasion, c’est la journée entière qui sera dédiée à l’innovation avec au programme des retours d’expériences des lauréats des éditions précédentes, une conférence sur le thème “Booster l’innovation des entreprises par le design !” ainsi que des témoignages d’entreprises ayant bénéficié du dispositif Usine du futur, et aussi des sociétés qui ont été accompagnées sur des projets innovants et des actions collectives par le pôle de compétitivité Xylofutur.

Inscriptions : www.adi-na.fr/agenda