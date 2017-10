L‘agenda économique

L’intelligence économique est un ensemble d’outils et de méthodes visant à encourager la maitrise et la protection des informations utiles aux décideurs publics et privés. Cette (...)

33 - Big data : le stockage des données

le mercredi 18 octobre 2017

Digital Aquitaine (Pôle d’excellence du numérique Aquitain) et le CATIE (Centre Aquitain des Technologies de l’Information et Electroniques) organisent le mercredi 18 octobre à Talence, un DA’telier sur le thème “Big data : stockage des données”. Sofian Maabout - maître de conférences, Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique - abordera notamment les différentes familles de base de donnée NoSQL ainsi que leurs champs d’application. Lors de cette rencontre, des témoignages d’entreprises sont également prévus avec les interventions de Brainfy (technologie cassandra), le Groupe Cartégie (technologie elasticsearch) et Y3S (technologie mongo DB).

+ Le format de rencontre “DA’telier” aborde des thématiques du numérique. Il permet plusieurs fois par an de réunir des experts scientifiques, techniques et économiques. “Mots clés : décryptage, compréhension des mécanismes, appropriation... Un DA’telier réussi donne naissance à des leviers et prévisions de situations”.

Inscriptions : digital-aquitaine.com/events-calendar