17 - Protection morale et financière du dirigeant

le mercredi 25 octobre 2017

La Ville de Royan organise, en partenariat avec l’Office du commerce, de l’économie et de l’artisanat de Royan (Ocear) et la CCI Rochefort et Saintonge, une conférence sur le thème “Protection morale et financière du chef d’entreprise : anticipons les difficultés de votre entreprise”, le mercredi 25 octobre à Royan.

Information : 05 46 39 56 56