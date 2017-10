L‘agenda économique

L’intelligence économique est un ensemble d’outils et de méthodes visant à encourager la maitrise et la protection des informations utiles aux décideurs publics et privés. Cette (...)

33 - La médiation, un outil efficace pour l’entreprise

le jeudi 26 octobre 2017

Com’Une Parenthèse - réseau d’entrepreneurs dans la connaissance et le business, organise le jeudi 26 octobre à Bordeaux une rencontre sur le thème “La médiation, un outil efficace pour l’entreprise”. Il s’agira notamment pour Marc Loze - dirigeant de la SAS Concept & Management, ingénieur Bâtiment IPF, médiateur professionnel diplômé de l’école professionnelle de la médiation et de la négociation (EPMN) Bordeaux et membre dela Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation - d’apporter son expertise autour de la question “Les entreprises sous estiment-elles la puissance de résolution de la médiation au sein de leur organisation ?”.

