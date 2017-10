L‘agenda économique

64 - Transition énergétique et chimie à Mourenx

Les Rencontres Laboratoires /entreprises se dérouleront à Mourenx le mardi 24 octobre. Elles s’articuleront autour du thème “Transition énergétique et chimie, construisons les innovations de demain”. Cet événement qui est organisé par l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) “a pour objectif de faire émerger des opportunités de collaboration Recherche/Industrie”. Dans cette perspective, 3 ateliers aborderont les sujets “Production et économie d’énergies renouvelables”, “Matériaux et Environnement” et “Acceptabilité et cadre juridique” avec différents innervants : Sylvain Bourrigaud, Arkema - Gilles Labat, responsable recherche chimie et matériaux biosourcés, Institut technologique FCBA - Vincent Guerré, président, LEAF - Stéphanie Reynaud, chargée de recherche CNRS, IPREM UPPA - Benoit de Guillebon, directeur, APESA...). Et sous forme de pitchs, 3 thèmes seront aussi développés : le projet E2S, le Campus des métiers et la formation continue. Egalement au programme, deux conférences : La première sera axée sur l’“Acceptabilité sociale de la transition énergétique. Elle réunira Xavier Arnauld de Sartre, directeur-adjoint du laboratoire Passages, chargé de recherche CNRS et Aude Pottier, responsable de la cellule SET-Transfert (UPPA). La seconde sera animée par Patrice Bernos, directeur de Chemparc. Il apportera son regard sur “Le bassin de Lacq et la transition énergétique” avec notamment la présentation du projet Lacq Green Valley.

Inscriptions : http://event-transition.ast-innovations.com