L‘agenda économique

79 - Forum national de l’Economie sociale et solidaire à Niort

du jeudi 19 octobre 2017 au vendredi 20 octobre 2017

Le Forum national de l’Economie sociale et solidaire (ESS) se tiendra le jeudi 19 et vendredi 20 octobre à la salle de L’Acclameur à Niort. Cet événement est organisé par le Conseil national des Chambres régionales de l’Economie sociale et solidaire (CRESS), la Région Nouvelle-Aquitaine et la Communauté d’agglomération du Niortais. Plus de 1 000 professionnels sont attendus.

Objectif. Etre un lieu d’échange et de partage entre professionnels, réseaux nationaux et mouvement. Viser notamment à décloisonner l’ESS et l’économie traditionnelle. Egalement, “valoriser les initiatives de demain”.

Programme. 65 stands (160 exposants) seront répartis sur 2 800 m2 d’exposition ainsi que 4 showrooms. Un nouvel espace voit le jour avec cette nouvelle édition : The place toBtoB, spécialement dédié aux rendez-vous d’affaires. Egalement annoncés, plusieurs ateliers qui aborderont différentes thématiques telles que “L’innovation sociale dans les politiques publiques”, “Vers une stratégie régionale de l’ESS confortant les dynamiques territorales”, “La finance solidaire au service d’une agriculture citoyenne et locale”, “Créer son entreprise sociale et solidaire” ou encore la “Découverte des métiers et des formations en ESS”... Des conférences rythmeront aussi ces 2 jours : “Partenariats associations-entreprises : du mécénat aux pratiques responsables, nouvelles perspectives”, “Co-construction et transversalité des politiques ESS : vers une nouvelle gouvernance territoriale”... A noter aussi que des témoignages et échanges de bonnes pratiques animés par une délégation de professionnels venus de Québec pour l’occasion, sont prévus sur le thème : “Quels enjeux communs et quelles synergies possibles entre culture, numérique et ESS ?”. A signaler également l’organisation d’un speed dating entreprises-associations “afin d’imaginer ensemble de nouvelles perspectives de développement pour vos organisations et le territoire”. Enfin, sont programmés sur le Forum la remise des prix nationaux de l’ESS, pirs de l’innovation sociale, de l’impact local et du prix coup de cœur du jury aux lauréat de l’appel à projet 2017.

Information : www.forum-ess.fr