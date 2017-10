L‘agenda économique

333 - Colloque européen Silver économie & habitat à Bordeaux

le mardi 24 octobre 2017

Le colloque européen Silver économie & habitat se déroulera le mardi 24 octobre à l’Athénée municipale de Bordeaux. Joël de Rosnay (docteur ès sciences, directeur de la Prospective et de l’Evaluation de la Cité des sciences et de l’industrie de la Villette sera le grand témoin de cette 4e édition qui s’articulera autour du thème “Bien vieillir dans nos maisons augmentées”. Cet événement est organisé par la Ville de Bordeaux et l’ESH Logévie.

Objectif. Le vieillissement de la population constitue un enjeu majeur pour le futur de nos sociétés avec un nombre de personnes dépendantes déjà en constante augmentation. Parce qu’“en France, près d’un habitant sur trois aura plus de 60 ans en 2050”, il va s’agir de “répondre au défi du vieillissement en lien avec le développement économique”. Le colloque fait le point sur les solutions qui existent déjà et sur l’avancée des innovations à la pointe des technologies afin de pouvoir “vieillir en santé et en sécurité dans sa propre maison”.

Programme. Deux tables rondes sont annoncées. La première abordera le thème “Bien vieillir dans ma maison augmentée : le retour de l’expérience” avec les intervenants Catherine Sztal-Kutas, directrice de Calixys et Romain Farel, responsable partenariat industriel au sein de l’institut de recherche CEA List. La deuxième réunira Mohamed Chétouani ou Agnès Roby Brami du Laboratoire ISIR (Institut des systèmes intelligents et de robotique), Véronique Aubergé, chercheuse au CNRS et spécialiste des interactions sociales en robotique et Nathalie Nevejans, maître de conférences à la faculté de droit de Douai et experte en droit de la robotique. Le sujet “Quelles solutions pour soulager les professionnels et les aidants ?” sera développé avec Sandrine Paradis, ingénieur conseil Carsat Aquitaine, Emmanuel Chignon, chargé de mission CCAS de Bordeaux, Tomthéo Le Rudulier de Gobio-robot ainsi que Romain Farel de CEA List qui présentera notamment une solution “bras aidant”. A signaler également que le prix Silver Dom’Innov par AG2R la mondiale et Eiffage contruction sera remis à cette occasion. Enfin, une conférence grand public de Joël de Rosnay clôturera cette édition.

