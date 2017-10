L‘agenda économique

L’intelligence économique est un ensemble d’outils et de méthodes visant à encourager la maitrise et la protection des informations utiles aux décideurs publics et privés. Cette (...)

33 - Congress VDMH : when doctors meet hackers

du vendredi 13 octobre 2017 au dimanche 15 octobre 2017

Le WDMH (When doctors meet hackers - Quand des médecins rencontrent des pirates) congress aura lieu du vendredi 13 au dimanche 15 octobre à Bordeaux. Cet événement organisé par l’association AquitHealth (créée par des internes du CHU de Bordeaux), en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine, vise à “briser les barrières de l’innovation en santé”. Plusieurs tables rondes et keynotes rytmeront ces 3 jours où seront abordés des questions concernant notamment les nouveaux acteurs en santé, le financement de l’innovation et son impact sur le système de santé (tant sur le plan éthique que déontologique) et son évaluation. “Le système de santé francais est-il adapté à la révolution numérique du secteur de la santé ?” ; “Qui est prêt à payer le prix de l’innovation ?” ; Quels sont les bouleversements à venir et les nouveaux acteurs ?” ; “Quelles évaluations des dispositifs e-santé ?”... A signaler également au programme du VDMH, l’organisation d’un hackathon ouvert aux professionnels de santé, patients, développeurs, designers, entrepreneurs... dont l’objectif sera de prototyper en équipes pluridisciplinaires, en 45 heures, des solutions innovantes en santé.

Inscriptions : wdmh.fr