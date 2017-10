L‘agenda économique

L’intelligence économique est un ensemble d’outils et de méthodes visant à encourager la maitrise et la protection des informations utiles aux décideurs publics et privés. Cette (...)

64 - Conférence sur la protection des données

le mardi 17 octobre 2017

La CCI Bayonne Pays Basque organise une conférence intitulée “Le règlement général sur la protection des données : désolé, vous n’y couperez pas !”, le mardi 17 octobre à Bayonne. L’utilisation des données clients, leur recueil, leur archivage, et plus généralement l’usage qui en est fait, est trés encadré en France et le sera encore plus en 2018 avec le nouveau règlement européen de protection des données. Dès qu’un fichier est constitué, pour un emailling par exemple, la réglementation doit être respectée sous peine d’être hors la loi. Maître Sophie Lalande, avocate au Barreau de Bayonne, apportera son expertise sur le sujet.

