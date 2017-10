L’intelligence économique est un ensemble d’outils et de méthodes visant à encourager la maitrise et la protection des informations utiles aux décideurs publics et privés. Cette (...)

86 - Atelier : facebook, linkedIn, Twitter...

le mardi 17 octobre 2017

Le Radec, la pépinière d’entreprises René Monory et la Communauté d’agglomération Grand Châtellerault organisent un atelier sur le thème “facebook, linkedIn, Twitter : pour qui, dans quel but ?”. Deux questions seront notamment posées : “Quel est le réseau social le plus pertinent par rapport à votre activité ?” et “Faut-il être présent(e) sur tous les réseaux sociaux ?”. RDV le mardi 17 octobre à Châtellerault.

Inscriptions : valerie.gouzien@grand-chatellerault.fr