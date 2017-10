L‘agenda économique

L’intelligence économique est un ensemble d’outils et de méthodes visant à encourager la maitrise et la protection des informations utiles aux décideurs publics et privés. Cette (...)

A l’ère des flux informationnels et du big data, il n’est plus vraiment imaginable de se couper des commentaires que les internautes formulent sur une entreprise, une marque, une (...)

40 - Journée pro : la gestion durable du littoral

le jeudi 12 octobre 2017

A l’occasion des 20 ans de l’Observatoire de la Côte Aquitaine (OCA), une journée professionnelle est organisée le jeudi 12 octobre à Moliets. Au programme : la présentation d’un bilan rétrospectif des 20 ans d’activité de l’observatoire et une table ronde en présence d’experts sur la thématique “De l’observation à l’action, quelle organisation pour une gestion durable du littoral ?”.

+ L’OCA est chargé de suivre l’érosion et la submersion sur le littoral régional (350 km) et de mettre au service, de l’ensemble des acteurs du littoral, un outil scientifique et technique d’aide à la décision, à la gestion et à la prévention des risques côtiers.

Information : www.observatoire-cote-aquitaine.fr