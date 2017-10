L‘agenda économique

L’intelligence économique est un ensemble d’outils et de méthodes visant à encourager la maitrise et la protection des informations utiles aux décideurs publics et privés. Cette (...)

19 - P’ti déj du numérique : tout savoir sur facebook

le mardi 24 octobre 2017le mardi 31 octobre 2017

L’agence départementale du numérique Cybercorrèze organise sur son territoire plusieurs P’tit déj du numérique sur le thème “facebook, le réseau social qu’il faut maîtriser”. Il s’agira de présenter toutes les clés pour utiliser au mieux cet outil de marketing (favoriser l’échange, promouvoir produits et services, communiquer sur les événements, etc). Et pour créer une présence sur facebook efficace et performante, certaines erreurs à éviter tels que le choix d’un type de profil inadéquat, le non respect de la séparation “privé/pro”, un mauvais paramétrage, un design pas assez travaillé... seront également abordées. RDV en octobre à Tulle le mardi 24 et à Ussel le mardi 31.

