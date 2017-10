L‘agenda économique

64 - Pau : Rencontres nationales du eTourisme #13

du mardi 17 octobre 2017 au mercredi 18 octobre 2017

Les Rencontres nationales du eTourisme se tiendront le mardi 17 et le mercredi 18 octobre au Palais Beaumont à Pau. Pour cette 13e édition, Bjarke Hjorth, directeur du marketing digital de l’Office de Tourisme de Copenhague, qui “fait l’événement dans le "petit monde des destinations" avec sa nouvelle stratégie”, participera à l’événement. 800 professionnels venus de toute la France (offices de tourisme, comité départementaux et régionaux de tourisme, entreprises) sont attendus pour ces rencontres organisées par l’agence régionale du numérique (AEC).

Objectif. “Accompagner et orienter les gestionnaires de destination dans l’évolution de leurs métiers face aux nouvelles technologies et au numérique”, prendre le temps de “décrypter les aspirations des visiteurs de lieux touristiques” et “mettre en relation start-up aux services innovants et opérateurs pour favoriser le business et la satisfaction clients”.

Programme. La place faite aux start-up sera encore renforcée cette année, avec, au-delà du concours eTourisme Startup contest, une Masterclass eTourisme à laquelle participeront différents intervenants : Jean-Luc Boulin/directeur MONA - Pierre Eloy/directeur Touristic et président Agitateurs de destinations numériques - François Gaillard/directeur général de OnlyLyon - Grégory Guzzo/directeur de l’Office de Tourisme de Val Thorens - Nicolas Jabaudon/directeur de l’Office de Tourisme Médoc Atlantique - Marion Oudenot/chargée du développement touristique du Val de Garonne - Francois Bitouzet/directeur communication de Voyages SNCF - Olivier Mercoli/directeur général de Biarritz Océan -Dominique Hummel/président du Futuroscope, directeur de l’innovation de La Compagnie des Alpes - Laurent Queige, délégué général du Welcome City Lab). Un speed dating rassemblera aussi start-up et représentants des destinations. Pendant ces 2 jours, le Forum de l’Innovation accueillera quant à lui une trentaine d’entreprises venues présenter leurs nouveautés. A préciser également que plusieurs thématiques seront abordées avec des experts, sous forme de conférences (“Smartphone, oubliez les applications et soignez plutôt votre écosystème mobile” ; “Le Marketing d’influence pour développer sa destination”...), focus (“Lascaux ou comment passer du paléolithique au paléo-analytic”...), retours d’expériences (“un réseau d’entreprises, pour quoi faire ?” ; “La commercialisation des activités”...), séances plénières (“Ginger Battle "Intelligence Artificielle vs Intelligence Emotionnelle"”...) et “Table ronde des élus” avec Sandrine Derville (Conseil régional Nouvelle-Aquitaine), Max Brisson (Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques) et Christian Lainé (Pau Pyrénées Agglomération). A signaler enfin, la présence de 3 CEO de renom lors de ces rencontres : celui d’Airbnb France, du partenaire des #ET13 Voyages-sncf.com et de Fastbooking.

Inscriptions : http://etourisme2017.teamresa.net