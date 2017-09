L’intelligence économique est un ensemble d’outils et de méthodes visant à encourager la maitrise et la protection des informations utiles aux décideurs publics et privés. Cette (...)

33 - Congrés et Salon des EPL à Bordeaux

du mardi 10 octobre 2017 au jeudi 12 octobre 2017

Le Congrès annuel et le Salon des Entreprises publiques locales (EPL) se dérouleront du mardi 10 au jeudi 12 octobre à Bordeaux et s’articuleront autour du thème “Equilibrer les territoires”. Les EPL sont des entreprises à capital public détenu en moyenne à 65% par les collectivités locales. Réparties en 3 modèles - Société d’économie mixte (Sem), Société publique locale (Spi) et Sem à opération unique (SemOp) - elles opèrent sur les territoires pour les développer. Plusieurs thématiques seront au cœur des échanges pendant ces 3 jours : Aménagement /comment revitaliser les centres-bourgs et les villes moyennes ? - Habitat/comment intervenir sur l’habitat privé pour redynamiser les quartiers anciens ? - Tourisme/valorisation du patrimoine culturel et développement touristique - Transition énergétique et numérique/comment équiper les territoires ? - Enjeux et risques de la digitalisation/ comment s’en prémunir pour sécuriser les informations des entreprises ?.

Une séance plénière, à laquelle participera Gérard Vandenbroucke, vice-président de la Région Nouvelle-Aquitaine, se penchera sur le sujet “Réinventer le rôle des collectivités”. Alain Juppé, maire de Bordeaux et président de Bordeaux Métrople, inaugurera l’événement.

Inscriptions : www.lesepl.fr/congres