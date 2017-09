L’intelligence économique est un ensemble d’outils et de méthodes visant à encourager la maitrise et la protection des informations utiles aux décideurs publics et privés. Cette (...)

33 - Pitch Contest @ Salon des EPL

le jeudi 12 octobre 2017

L’accélérateur bordelais Héméra et Bordeaux Métropulse programment un concours de pitch le jeudi 12 octobre sur le Salon des EPL à Bordeaux (voir ci-dessus). Il s’adresse aux start-up “early & seed stage qui traitent des sujets Smart City, E-citoyenneté, Mobilité Connectée & GreenTech”. Les critéres du concours sont l’innovation, le business model, l’équipe et le potentiel de croissance. Les start-up lauréates bénéficieront notamment de 10h d’accompagnement par l’équipe Héméra et de 4 mois d’hébergement à Bordeaux Métropulse (+ mises en relation avec les leaders del’open innovation des grands groupes). Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 9 octobre.

Cet événément est organisé en partenariat avec BPI France, Euroquity et la fédération des EPL.

Inscriptions : www.frenchtechbordeaux.com/evenement/515.html